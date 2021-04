Moratti | “Volevo Hamsik e Lavezzi all’Inter | ma non potevamo prenderli tutti noi”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Intervenuto a Radio Marte, l’ex patron dell’Inter Massimoha parlato della situazione in casa nerazzurra: “Lo scudetto arriverebbe dopo un po’ di tempo, sarebbe necessario per mantenere il carattere internazionale: i punti per scaramanzia non si contano mai, aspettiamo che la matematica ci dia ragione. Mi sembra che la squadra sia assolutamente in una situazione molto positiva. Conte è stato molto bravo, ha creato un ambiente e un modo di giocare che hanno reso la squadra fortissima e adatta a questo campionato. Conte è stato molto bravo, è arrivato come ex juventino ma è un professionista serissimo e molto capace.” Su: “Branca era bravo e pure informato, li volevamo entrambi. Conl’errore fu non prenderlo quando era al Brescia. Ci sono tanti giocatori bravi ...

salvione : Moratti: 'Hamsik e Lavezzi? Li volevo all'Inter...' - sportli26181512 : Moratti: 'Hamsik e Lavezzi? Li volevo all'Inter...': L'ex presidente: 'Gattuso e De Laurentiis? Serve concordia per…

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto Massimo Moratti, ex presidente dell' Inter : "Lo scudetto arriverebbe dopo un po' di tempo, sarebbe necessario per mantenere il carattere internazionale: i punti per scaramanzia non si contano mai, aspettiamo che la matematica ci dia ragione. Mi sembra che la squadra sia assolutamente in una situazione molto positiva. Conte è stato molto bravo, ha creato un ambiente e un modo di giocare che hanno reso la squadra fortissima e adatta a questo campionato."

L'ex presidente: "Gattuso e De Laurentiis? Serve concordia per far entrare il Napoli in Champions. Io non rientrerò in nerazzurro"