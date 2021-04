“Ma stiamo scherzando?”. Terremoto in casa Rai, Belen Rodriguez riceve una cifra enorme per una ospitata e scoppia il caso (Di lunedì 26 aprile 2021) Era da un po’ che non si parlava della meravigliosa showgirl argentina Belen Rodriguez, che si tiene ora un poco lontana dai riflettori e dagli impegni televisivi per via della sua gravidanza, mancano pochi mesi infatti e poi nascerà il suo secondo figlio che avrà con l’attuale compagno Antonino Spinalbese. Il cachet stellare Ma negli ultimi giorni invece di parlare di un argomento così lieto si tornano a fare i conti in tasca ai Vip, cosa che piace molto, e si cerca di capire quanto abbia percepito la bella Rodriguez per la sua partecipazione allo show Canzone segreta di Serena Rossi, un paio di settimane fa. È Alberto Dandolo a lanciare l’indiscrezione sulle pagine del settimanale Oggi, dove scrive: Belen Rodriguez è in un momento d’oro sia da un punto di vista umano che ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 26 aprile 2021) Era da un po’ che non si parlava della meravigliosa showgirl argentina, che si tiene ora un poco lontana dai riflettori e dagli impegni televisivi per via della sua gravidanza, mancano pochi mesi infatti e poi nascerà il suo secondo figlio che avrà con l’attuale compagno Antonino Spinalbese. Il cachet stellare Ma negli ultimi giorni invece di parlare di un argomento così lieto si tornano a fare i conti in tasca ai Vip, cosa che piace molto, e si cerca di capire quanto abbia percepito la bellaper la sua partecipazione allo show Canzone segreta di Serena Rossi, un paio di settimane fa. È Alberto Dandolo a lanciare l’indiscrezione sulle pagine del settimanale Oggi, dove scrive:è in un momento d’oro sia da un punto di vista umano che ...

Advertising

ElNico24019768 : @BombeDiVlad Il calcio dei tifosi ... ma come cazzo si può arrivare a tanto ??? Ma stiamo scherzando sono schifato!! - paky1989 : Mandano i ristori..prendo i ristori..minimo indispensabile xke la mia attività è stata aperta nella parole 2019..ma… - zeriantisisma : RT @Marcell77640487: Seriamente da maggio riprendono rate e cartelle senza nemmeno possibilità di rateizzare LUNGAMENTE quanto sospeso? Ma… - holistichestnut : Io allibita Pinocchio per quei trucchi si meritava la vita, MA RAINEYS BLACK BOTTOM COME CAZZO SI SCRIVE NON SE LO… - Marcell77640487 : Seriamente da maggio riprendono rate e cartelle senza nemmeno possibilità di rateizzare LUNGAMENTE quanto sospeso?… -