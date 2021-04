Le previsioni meteo di martedì 27 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) – Rovesci sparsi al Nord, nuvole e rovesci al Centro. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Inizio di settimana all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali. Cielo in prevalenza sereno al Sud. Nord – Instabile sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi Ancora instabile sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci sparsi anche a carattere nevoso dai 1.600 metri. Le temperature faranno registrare un sensibile calo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento sulle regioni centrali con precipitazioni anche di moderata intensità Condizioni di marcata instabilità anche al Centro con precipitazioni anche di moderata intensità su Marche, Lazio, Umbria e Toscana. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Sud – Cielo in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) – Rovesci sparsi al Nord, nuvole e rovesci al Centro. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Inizio di settimana all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali e su quelle centrali. Cielo in prevalenza sereno al Sud. Nord – Instabile sulle regioni settentrionali con rovesci sparsi Ancora instabile sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci sparsi anche a carattere nevoso dai 1.600 metri. Le temperature faranno registrare un sensibile calo con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento sulle regioni centrali con precipitazioni anche di moderata intensità Condizioni di marcata instabilità anche al Centro con precipitazioni anche di moderata intensità su Marche, Lazio, Umbria e Toscana. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Sud – Cielo in ...

