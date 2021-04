Fuga in tangenziale a 190 km/h nella zona di Torino (Di lunedì 26 aprile 2021) 50enne sfreccia a 190 km/h in tangenziale dove la Polizia Stradale della sottosezione autostradale lo ferma ed era sprovvisto assicurazione e revisioni. Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio. Mentre una pattuglia della Sottosezione Autostradale sta percorrendo la tangenziale sud in carreggiata nord, all’altezza del km 22, gli agenti notano un SUV bianco sullo stesso tratto Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) 50enne sfreccia a 190 km/h indove la Polizia Stradale della sottosezione autostradale lo ferma ed era sprovvisto assicurazione e revisioni. Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio. Mentre una pattuglia della Sottosezione Autostradale sta percorrendo lasud in carreggiata nord, all’altezza del km 22, gli agenti notano un SUV bianco sullo stesso tratto

