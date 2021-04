Draghi: "Ecco le sei missioni del Pnrr per preparare al meglio l'Italia di domani" (Di lunedì 26 aprile 2021) Pubblichiamo di seguito il discorso integrale che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto alla Camera, presentando il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Signor Presidente, Onorevoli Deputati, sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite degli Italiani, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l’educazione e il futuro dei propri figli. Le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l’ha o lo ha perso. Le preoccupazioni di chi ha ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 26 aprile 2021) Pubblichiamo di seguito il discorso integrale che il presidente del Consiglio Marioha tenuto alla Camera, presentando il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Signor Presidente, Onorevoli Deputati, sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi, scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite deglini, le nostre ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l’educazione e il futuro dei propri figli. Le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l’ha o lo ha perso. Le preoccupazioni di chi ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Ecco Draghi azzera l'Imu, ecco come cambierà. Gli emendamenti Lo scostamento di bilancio che il Consiglio dei ministri si appresta a varare in vista del Dl sostegni bis dovrebbe ammontare a 40 miliardi, di cui 10 miliardi andranno a 'coprire' due mesi di ristori ...

Sull'Italia in zona gialla incombono già i pasdaran delle chiusure Perché anche se il premier Mario Draghi ha concesso un segnale di speranza (non Roberto, che si è ... Ecco: abituarsi a convivere con il virus come ci abituammo a vivere con la minaccia del terrorismo - ...

Nuovo decreto Draghi, ecco le regole in vigore dal 26 aprile: quando fare il tampone per potersi spostare Corriere della Sera PNRR, come si investirà nel digitale I piani di trasformazione digitale del Paese in atto ormai da tempo trovano nuove risorse, tra le quali 0,75 miliardi per ampliare PagoPA e app IO.

Recovery Plan, Draghi in diretta alla Camera oggi: dove vederlo? Aggiornamenti LIVE Il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà alla Camera il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede lo stanziamento di 191,5 miliardi di euro destinati alla ripresa post-pandemia. E ...

