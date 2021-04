Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino al 25/04/21 (Di lunedì 26 aprile 2021) Nier Replicant ver.1.22474487139 conquista il suolo britannico negli ultimi Dati di vendita per i videogiochi: ecco la nostra classifica Come ogni settimana, sono arrivati gli ultimi Dati di vendita d’oltremanica per i videogiochi. Il primo classificato è Nier Replicant ver.1.22474487139, remake dell’amato titolo per PS3 del 2010. Rispetto a Nier Automata del 2017, questo gioco ha venduto il 50%, a sua volta ripartito tra PS5 ed Xbox One con i rispettivi 89% ed 11%. Come sempre, parliamo del formato fisico, mercato in cui la settimana si è rivelata tranquilla quanto basta non solo da far scivolare FIFA 21 in seconda posizione, ma anche da far entrare la versione PC di Football Manager 2021 (serie altrimenti nota in formato digitale) con un aumento del 66% grazie alla promozione ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 aprile 2021) Nier Replicant ver.1.22474487139 conquista il suolo britannico negli ultimidiper i: ecco la nostra classifica Come ogni settimana, sono arrivati gli ultimidid’oltremanica per i. Il primo classificato è Nier Replicant ver.1.22474487139, remake dell’amato titolo per PS3 del 2010. Rispetto a Nier Automata del 2017, questo gioco ha venduto il 50%, a sua volta ripartito tra PS5 ed Xbox One con i rispettivi 89% ed 11%. Come sempre, parliamo del formato fisico, mercato in cui la settimana si è rivelata tranquilla quanto basta non solo da far scivolare FIFA 21 in seconda posizione, ma anche da far entrare la versione PC di Football Manager 2021 (serie altrimenti nota in formato digitale) con un aumento del 66% grazie alla promozione ...

tuttoteKit : Dati di vendita britannici: risultati per i #Videogiochi fino al 25/04/21 #DatiDiVendita #NintendoSwitch #PS4 #PS5… - GamingToday4 : Dati di vendita, risultati dal Regno Unito fino al 25 aprile 2021

Dati di vendita, Regno Unito: risultati fino 25 aprile 2021

ROMA - Secondo i dati di un report Istat, le parole che i cittadini hanno scelto di utilizzare per descrivere le ... sussidi pubblici o altro) o alla vendita di beni di proprietà. Nello specifico, l'8,6%...