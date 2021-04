Corte ordina sospensione attività dei gruppi di Navalny (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tribunale di Mosca ha ordinato la sospensione dell'attività del Fondo Anticorruzione dell'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny e degli uffici di Navalny fino alla sentenza del processo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tribunale di Mosca hato ladell'del Fondo Anticorruzione dell'oppositore russo in carcere Alexieie degli uffici difino alla sentenza del processo che ...

Cancellazione liste elettorali: ultime sentenze 354 del 1975, come inequivocabilmente riformulata per effetto della pronuncia della Corte ... 267, dopo aver disposto l' esclusione di un candidato di genere femminile, ordina anche la cancellazione ...

Arrestato senza un perché Alla Camera dei deputati, nella seduta del 23 aprile, è stata presentata l'interrogazione parlamentare n. 4-09055 ove si chiedono chiarimenti al Ministro Cartabia, in merito ad una vicenda accaduta al ...

