Coronavirus, Zaia “In Veneto due casi di variante indiana” (Di lunedì 26 aprile 2021) Covid, Zaia “In Veneto due casi di variante indiana”. È stata individuata, a Bassano, in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha detto il governatore Luca Zaia nel corso del punto stampa. “Si tratta – ha detto – di due indiani, padre e figlia, con la variante indiana”. bla/mgg/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Covid,“Induedi”. È stata individuata, a Bassano, inladel. Lo ha detto il governatore Lucanel corso del punto stampa. “Si tratta – ha detto – di due indiani, padre e figlia, con la”. bla/mgg/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

rtl1025 : ?? È stata individuata anche in #Veneto la variante indiana del #Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca #Zaia. - RaiNews : Altri due casi sono in corso di verifica in Veneto #varianteindiana - SimoneCosimi : RT @GiovaQuez: È stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Zaia: 'Si tratta due cittadini indiani di Bassano,… - CorriereCitta : Coronavirus, Zaia “In Veneto due casi di variante indiana” - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Altri due casi sono in corso di verifica in Veneto #varianteindiana -