Concorso al Comune di Roma: riaperti i bandi per 1.470 posti (Di lunedì 26 aprile 2021) Si sblocca il Concorso per le assunzioni al Comune di Roma. È stata infatti raggiunta l’intesa tra Roma Capitale e il Dipartimento della Funzione Pubblica, per rendere più veloci e snelle le procedure dei concorsi già banditi per il reclutamento di nuovo personale. In particolare, sono stati riaperti i termini di due maxi concorsi per 420 funzionari di categoria D e 1.050 istruttori di categoria C al Comune di Roma, fermi da quasi un anno a causa della pandemia. Entro la prima decade di giugno si avvierà la procedura concorsuale che consisterà in un’unica prova scritta digitale, attraverso la somministrazione di quesiti specifici relativi ad accertare le competenze professionali del profilo concorsuale di appartenenza. Sono stati pianificati circa 35 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) Si sblocca ilper le assunzioni aldi. È stata infatti raggiunta l’intesa traCapitale e il Dipartimento della Funzione Pubblica, per rendere più veloci e snelle le procedure dei concorsi giàti per il reclutamento di nuovo personale. In particolare, sono statii termini di due maxi concorsi per 420 funzionari di categoria D e 1.050 istruttori di categoria C aldi, fermi da quasi un anno a causa della pandemia. Entro la prima decade di giugno si avvierà la procedura concorsuale che consisterà in un’unica prova scritta digitale, attraverso la somministrazione di quesiti specifici relativi ad accertare le competenze professionali del profilo concorsuale di appartenenza. Sono stati pianificati circa 35 ...

