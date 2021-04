Come creare delle calamite con foto personalizzate

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lenon sono semplici magneti, ma sono dei veri e propri ricordi impressi su, quindiimmagini da avere sempre con sé, applicate su un frigorifero o un’altra superficie metallica. Infatti, su questi particolari magneti, è possibile raffigurare persone, immagini importanti e tutto ciò che si ha più a cuore. In poche parole, si tratta di uno strumento che non solo permette di arricchire l’arredamento, ma permette anche di ricordare affettuosamente una persona oppure un luogo.utilizzare le? Si può realizzare una calamita per ricordare, ad esempio, una vacanza, realizzando un souvenir conscattate direttamente sul luogo, invece che acquistare una ...