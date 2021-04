Calcio: Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Milan (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio e Milan in campo alle 20.45 allo stadio Olimpico nel posticipo della 33/a giornata di Serie A. Tra i rossoneri in campo dal 1? Mandzukic. Questi gli 11 iniziali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – Sono state annunciate lediin campo alle 20.45 allo stadio Olimpico nel posticipo della 33/a giornata diA. Tra i rossoneri in campo dal 1? Mandzukic. Questi gli 11 iniziali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Duncan, insulti razzisti sui social: lui risponde così Nemmeno due mesi dopo i casi che hanno coinvolto Ounas e Simy, si è verificato un altro sgradevole episodio di razzismo ai danni di un giocatore della Serie A . Protagonista della vicenda è Alfred Duncan che non si è tirato indietro e sui social ha pubblicato tutti i gravissimi insulti ricevuti da un utente. Il centrocampista ghanese della ...

Vagnati: 'Vogliamo tenere Belotti al Torino: faremo il massimo' TORINO - "Stiamo parlando del rinnovo di Belotti in maniera molto civile e amicale. Per noi Andrea è un giocatore fondamentale". L e parole di Davide Vagnati , responsabile dell'area tecnica del ...

Calcio: Serie A, è ufficiale, recupero Lazio-Torino il 18 maggio

Serie A: gli anticipi e i posticipi fino alla penultima giornata La comunicazione della Lega Calcio in merito alla 35esima, 36esima e 37esima giornata di Serie A. La Lega calcio ha comunicato gli anticipi e i posticipi della 35esima, 36esima e 37esima giornata di S ...

