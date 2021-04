Buffon diventa preparatore dei portieri | nasce l’Academy

(Di lunedì 26 aprile 2021) Gigiè incerto sul suo futuro da calciatore, ma non ha intenzione di lasciare il calcio. E così prende vitaGianluiginon ha ancora deciso se continuerà a giocare o appenderà gli scarpini al chiodo. Al momento è in bilico tra un contratto in scadenza con la Juventus e la possibilità di intraprendere una nuova avventura lontano da Torino. Intanto però il grande portiere della Nazionale Italiana pensa già guarda al futuro da ex calciatore. E cosìla “Academy“, un percorso di alta specializzazione per ragazzi e ragazze che sognano dire grandi. A spiegarlo è lo stesso, che racconta cosai la sua Academy: “Una full-immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad ...

Gianluigi Buffon sta continuando a scrivere la storia del calcio italiano e mondiale e, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, c'è una grossa novità in vista. Il portierone della Juventus e d ...(ANSA) - TORINO, 26 APR - Non ha ancora deciso se continuerà a giocare, tra un contratto in scadenza con la Juventus e la prospettiva di una nuova avventura lontano da Torino, ma intanto ...