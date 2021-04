Anthony Hopkins vince l'Oscar come miglior attore. È la seconda statuetta dopo "Il silenzio degli Innocenti" (Di lunedì 26 aprile 2021) Anthony Hopkins vince l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione in “The Father”. Per l’artista britannico, si tratta della seconda statuetta. Vanta il record di attore più anziano mai nominato agli Oscar: ha 83 anni. La sua prima statuetta la vinse nel 1991 con il thriller mozzafiato “Il silenzio degli Innocenti”. Il favorito della vigilia era Chadwick Boseman per la sua ultima interpretazione in “Ma Rainey’s Black Bottom” prima della prematura scomparsa, ma a vincere il massimo riconoscimento per la recitazione è stato invece l?83enne star inglese di “The Father” che aveva già vinto nel 1994 per “silenzio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Anthony Hopkinsl’per la sua interpretazione in “The Father”. Per l’artista britannico, si tratta della. Vanta il record dipiù anziano mai nominato agli: ha 83 anni. La sua primala vinse nel 1991 con il thriller mozzafiato “Il”. Il favorito della vigilia era Chadwick Boseman per la sua ultima interpretazione in “Ma Rainey’s Black Bottom” prima della prematura scomparsa, ma are il massimo riconoscimento per la recitazione è stato invece l?83enne star inglese di “The Father” che aveva già vinto nel 1994 per “...

