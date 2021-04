Al Bano parla di Ylenia e rivela che cosa ha “messo in dubbio” (Di lunedì 26 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa ha rivelato direttamente il noto cantante Al Bano, sul periodo della scomparsa di Ylenia. Al Bano è stato intervistato da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ed ha rivelato un particolare della sua fedeIl cantante originario di Cellino San Marco è tornato nuovamente sul quanto è accaduto nel periodo della scomparsa della figlia avuta con Romina Power, ovvero Ylenia. Vediamo insieme che cosa ha dichiarato in una recente intervista sulla Rai e su cosa aveva messo in dubbio. Al Bano e la sua fede Il noto e super apprezzato cantante originario di Cellino San Marco è proprio Al Bano, che ospite nel programma di Rai1 “Ciao Maschio” ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Vediamo insieme chehato direttamente il noto cantante Al, sul periodo della scomparsa di. Alè stato intervistato da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio ed hato un particolare della sua fedeIl cantante originario di Cellino San Marco è tornato nuovamente sul quanto è accaduto nel periodo della scomparsa della figlia avuta con Romina Power, ovvero. Vediamo insieme cheha dichiarato in una recente intervista sulla Rai e suavevain. Ale la sua fede Il noto e super apprezzato cantante originario di Cellino San Marco è proprio Al, che ospite nel programma di Rai1 “Ciao Maschio” ...

