Verissimo, Silvia Toffanin commossa: il racconto dell’ospite spezza il cuore (Di domenica 25 aprile 2021) Verissimo di Silvia Toffanin regala sempre tante emozioni. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime dopo il racconto di un suo ospite La trasmissione del sabato pomeriggio, brillantemente condotta da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 aprile 2021)diregala sempre tante emozioni. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime dopo ildi un suo ospite La trasmissione del sabato pomeriggio, brillantemente condotta da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Paolo68433170 : RT @MediasetPlay: Le interviste di Silvia Toffanin ti aspettano quando e dove vuoi... in streaming su Mediaset Play Infinity. Rivedi la pu… - Trashamici : 'ti sei pentita per aver esternato i tuoi sentimenti a Raffaele?' SILVIA SEI LA MIA QUEEN #Verissimo #Amici20 - MediasetPlay : Le interviste di Silvia Toffanin ti aspettano quando e dove vuoi... in streaming su Mediaset Play Infinity. Rivedi… - ilTelevisore : Grandi ascolti anche per #Verissimo feat #Amici20! Il salotto campione di ascolti stravince la sfida auditel con il… - __goodasgold : @bursercel sto aspettando l'intervista a Verissimo prossima settimana ahaha, tanto sicuro Silvia farà domande -