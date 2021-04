Ued | Rosa Perrotta e Pietro aspetterebbero il 2^ figlio? Un dettaglio non mente

(Di domenica 25 aprile 2021) E’ tornato finalil sereno perTartaglione: l’ex coppia di Uomini e donne aspetterebbe il secondoLa notizia della possibile seconda gravidanza dinelle ultime ore sta facendo il giro del web. Ricordiamo che posi mesi fa i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno dovuto superare una lunga e profonda crisi, dovuta a dei loro problemi personali. Fortunata, però, durante le festività natalizie sono riusciti a mettere da parte le loro incomprensioni e insieme al piccolo Dodo sono di nuovo felici e sereni. Ma cosa bolle in pentola adesso? L’ex tronista è davvero incinta per la seconda volta? Ued,Tartaglione: ...

Advertising

LuBlue94 : RT @marperlo1: #Amici20 #verissimo E' inutile sorprendersi o indignarsi. Amici non è solo un talent ma anche una sorta di reality, con un… - marperlo1 : #Amici20 #verissimo E' inutile sorprendersi o indignarsi. Amici non è solo un talent ma anche una sorta di realit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ued Rosa

Formatonews

Ma negli ultimi giorni sono più che altro gli ex di Belen a dominare le cronacheperché, a ... anche lui ex fidanzato di Belen, pare che Soleil Sorge , ex corteggiatrice di, ex di Luca ...quando sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni. Ora stai ... Il ritorno di Tina Cipollari infiamma lo studio di. Anche Maria si schiera Pubblicato il 16 - 04 - ...Uomini e Donne, Luisa Anna Monti sposa Salvio Calabretta: “Inaspettato” In una delle ultime puntate di Uomini e Donne Maria De Filippi ha invitato una ...Giovedì 15 aprile, è andato in onda un nuovo appuntamento con Uomini e donne, il programma dedicato ai sentimenti condotto da Maria De Filippi. Nel corso della puntata, c'è stata un'inaspettata sorpre ...