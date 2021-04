Sky | clamorosa gaffe delle telecroniste alla fine di Juventus-Roma | sbagliata anche la grafica

Leggi su sportface

(Di domenica 25 aprile 2021) Non è passata inosservata lacommessaduedi, match valido per la semifinale di Coppa Italia femminile. Le bianconere si sono imposte per 3-2 grazie ad un gol nel finale, ma a passare il turno è stata la. Tuttavia le due commentatrici non ne erano a conoscenza tanto che, per giustificare l’esultanzagiallorosse, hanno ipotizzato che il gol del 3-2 fosse stato annullato. Come se non bastasse lamostrata non era corretta dato che segnalava come punteggio finale il 2-2. SportFace.