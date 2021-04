Scuole, il ministro Bianchi pensa al prossimo anno: “Al Sud più tempo pieno” (Di domenica 25 aprile 2021) tempo di lettura: 2 minuti“I nostri insegnanti hanno sempre lavorato e mantenuto un contatto con gli studenti. Ci sono state delle difficoltà e delle disparità sui territori. Ora stiamo costruendo un ponte verso settembre per dare a bambine e bambini la possibilità di recuperare in questi mesi apprendimenti e socialità. A breve presenteremo il nostro piano per l’estate“. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista a ‘Il Messaggero‘. Per settembre, “con il decreto Sostegni abbiamo stanziato 150 milioni già distribuiti alle Scuole per acquisti e interventi per la sicurezza. Il nodo trasporti è quello da affrontare ancora con più decisione” e “anche sulla sanità ci stiamo attivando per definire un sistema più efficace di tracciamento dell’andamento pandemico. Stiamo lavorando a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021)di lettura: 2 minuti“I nostri insegnanti hsempre lavorato e mantenuto un contatto con gli studenti. Ci sono state delle difficoltà e delle disparità sui territori. Ora stiamo costruendo un ponte verso settembre per dare a bambine e bambini la possibilità di recuperare in questi mesi apprendimenti e socialità. A breve presenteremo il nostro piano per l’estate“. Così ildell’Istruzione, Patrizio, in un’intervista a ‘Il Messaggero‘. Per settembre, “con il decreto Sostegni abbiamo stanziato 150 milioni già distribuiti alleper acquisti e interventi per la sicurezza. Il nodo trasporti è quello da affrontare ancora con più decisione” e “anche sulla sanità ci stiamo attivando per definire un sistema più efficace di tracciamento dell’andamento pandemico. Stiamo lavorando a ...

