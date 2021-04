(Di domenica 25 aprile 2021) Complice il bel tempo e la giornata di festa sono state moltissime le persone che questa domenica hanno deciso di affollare le vieCapitale. Per questo motivo i consuetiin questo particolare fine settimana, preludio all’imminente zona gialla, sono stati più intensi. In particolare sono state oltre 4mila le verifiche che hanno visto impegnati gli agenti in diverse zonecittà, con attenzione particolare ai luoghi tipicimovida, al litoraleno e ai parchi e ville storiche. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio oggi 1.185 positivi. D’Amato: «La zona gialla non è un tana libera tutti » Chiuse temporaneamente piazze e viemovida Numerosi gli interventi per assembramenti che hanno reso ...

Advertising

CorriereCitta : Roma al setaccio, boom di controlli della Polizia Locale nel weekend: ecco tutte le operazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Roma setaccio

Il Corriere della Città

...e il presidente del consiglio Mario Draghi andrà al Museo della Liberazione di via Tasso a, ci ... Alle immagini delle telecamere della videosorveglianza per incastrare l'autore dello ...Nel passare ai vari locali dell'esercizio, le Fiamme Gialle hanno inoltre rinvenuto altri ... Per la titolare, una cinquantaseienne originaria di, è scattata la denuncia a questa Procura ...Roma, 23 aprile 2021 - Fiato sospeso per i nuovi colori delle regioni. Oggi la cabina di regia che passerà al setaccio i parametri (in primis indice Rt e tasso di incidenza) ed emetterà il suo verdet ...Cronaca nazionale Roma - 22/04/2021 10:07 - La Polizia ha arrestato in Italia il complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso in Francia a Nizza il 14 luglio 2016. L'uomo ...