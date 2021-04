PlayStation Store | la vecchia versione del negozio browser torna accessibile grazie ad un plug-in amatoriale

Leggi su eurogamer

(Di domenica 25 aprile 2021) L'utente di Twitter, Chris Glass, ha scoperto un modo per accedere nuovamente al vecchio sito, effettivamente ripristinando ciò che Sony ha tolto con larecente. Qualche tempo fa, in occasione del lancio di5, Sony ha effettuato un upgrade del sito, optando per un design più minimale e in linea con la nuova console. Purtroppo, l'update ha tagliato via diverse funzioni, fra cui l'impossibilità di acquistare titoli PSP, PSVita e PS3.ad un-in per Mozilla Firefox e Google Chrome, Glass è riuscito a ripristinare il vecchio sito, rendendolo pienamente funzionante e mantenendo inalterate le sue feature originali: questo significa che ora è possibile nuovamente acquistare titoli legacy ...