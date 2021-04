Mihajlovic | ' Sempre questi rigori contro di noi E la partita è finita lì'

(Di domenica 25 aprile 2021) Sinisaoffre la consueta analisi schietta e oggettiva della sconfitta del suo Bolognal'Atalanta . Non mette in dubbio la superiorità della squadra di Gasperini, anche se non mancano ...

Sinisaoffre la consueta analisi schietta e oggettiva della sconfitta del suo Bologna contro l'... perché ormai abbiamo la nostra mentalità, pressiamo alti e giochiamoper vincere".Commenta per primo Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 5 - 0 ... Succedecosì'. Un commento sulla disposizione tattica del Bologna?...Brutta sconfitta per il Bologna di Mihajlovic, che polemizza con la classe arbitrale ma, da signore, si complimenti e spreca elogi per la Dea di Gasperini.Il tecnico del Bologna: "Dopo i primi venti minuti dovevamo essere avanti 2-0, poi ci sono stati il rigore e l'espulsione..." ...