Liegi-Bastogne-Liegi | Pogacar si conferma immenso in riva alla Mosa

Eurosport_IT : MA CHE FENOMENO È POGACAR ?!?! ?? Il 22enne sloveno vince la Liegi-Bastogne-Liegi, è la sua prima monumento in carr… - Cycling360net : Liegi Bastogne Liegi 2021: volata vincente di Pogacar. - ChrisBrey1 : RT @repubblica: Ciclismo, Pogacar si 'vendica' di Alaphilippe: la Liegi-Bastogne-Liegi parla sloveno - lillydessi : Liegi-Bastogne-Liegi: trionfa Pogacar, battuto Alaphilippe! - La Gazzetta dello Sport - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ciclismo, Pogacar si 'vendica' di Alaphilippe: la Liegi-Bastogne-Liegi parla sloveno -

Ciclismo: finale appassionante della, la più antica delle classiche monumento, andata a Tadej Pogacar, il vincitore dell'ultimo Tour de France. Ginnastica: Vanessa Ferrari ha ...Dopo l'edizione del 2020 , anche la2021 parla sloveno: il testimone passa da Primoz Roglic , oggi in pessime condizioni di forma, a Tadej Pogacar , che batte in volata in particolare Julian Alaphilippe . Il ...Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) ha vinto 107esima edizione della Liegi – Bastogne – Liegi. Sul traguardo di Boulevard D’Avroy, ha preceduto, al termine di una combattutissima volata il ca ...Diego Rosa in azione alla Freccia-Vallone di mercoledì. CICLISMO Per il secondo anno consecutivo la Liegi-Bastogne-Liegi, ultima grande classica di primavera, parla sloveno. Dopo ...