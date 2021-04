Il Segreto, trama 25 aprile: Adolfo affronta Isabel (Di domenica 25 aprile 2021) Il Segreto tornerà su Canale 5 oggi, domenica 25 aprile, alle ore 14,10 per un appuntamento avvincente e ricco di colpi di scena. In particolare, la trama svela che Adolfo sarà sotto shock per la confessione del fratello Tomás, che, sotto pressione per i sensi di colpa dopo aver saputo che il vero padre del giovane è Jean Pierre, ha deciso di rivelargli tutto. Adolfo in un primo momento stenterà a credere al racconto del fratello, ma poi prenderà una decisione drastica e si recherà dalla madre per chiarire definitivamente la questione. Donna Isabel sarà sconvolta in quanto non avrebbe mai voluto che l'adorato figlio venisse a sapere la verità. La discussione tra madre e figlio sarà accesa e molto aspra e la marchesa, ormai con le spalle al muro e incalzata dalle domande di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 25 aprile 2021) Iltornerà su Canale 5 oggi, domenica 25, alle ore 14,10 per un appuntamento avvincente e ricco di colpi di scena. In particolare, lasvela chesarà sotto shock per la confessione del fratello Tomás, che, sotto pressione per i sensi di colpa dopo aver saputo che il vero padre del giovane è Jean Pierre, ha deciso di rivelargli tutto.in un primo momento stenterà a credere al racconto del fratello, ma poi prenderà una decisione drastica e si recherà dalla madre per chiarire definitivamente la questione. Donnasarà sconvolta in quanto non avrebbe mai voluto che l'adorato figlio venisse a sapere la verità. La discussione tra madre e figlio sarà accesa e molto aspra e la marchesa, ormai con le spalle al muro e incalzata dalle domande di ...

