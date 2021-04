Estate, i più penalizzati, i locali senza dehors; la Lega: “Non vengano lasciati soli” (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile anche i locali bergamaschi potranno aprire, ma solo all’aperto. “Come denunciato più volte da Ascom, quasi la metà dei locali non può avere un dehor – dichiarano Alberto Ribolla e Alessandro Carrara, Consiglieri Comunali della Lega – In alcuni casi sono state trovate delle soluzioni, ma in altri no. Per questi locali è necessario attivarsi concretamente con misure ad hoc, perché non solo resteranno chiusi, ma subiranno anche la concorrenza di chi può lavorare all’esterno.” “Il Sindaco – concludono i Consiglieri – ha annunciato di voler venire incontro a queste problematiche. Si passi dalle parole ai fatti e si diano effettivi bonus a coloro che non possono aprire, come, ad esempio, la riduzione della Tari, come proposto dalla Lega (prima firma Ribolla) in un ordine del giorno al ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile anche ibergamaschi potranno aprire, ma solo all’aperto. “Come denunciato più volte da Ascom, quasi la metà deinon può avere un dehor – dichiarano Alberto Ribolla e Alessandro Carrara, Consiglieri Comunali della– In alcuni casi sono state trovate delle soluzioni, ma in altri no. Per questiè necessario attivarsi concretamente con misure ad hoc, perché non solo resteranno chiusi, ma subiranno anche la concorrenza di chi può lavorare all’esterno.” “Il Sindaco – concludono i Consiglieri – ha annunciato di voler venire incontro a queste problematiche. Si passi dalle parole ai fatti e si diano effettivi bonus a coloro che non possono aprire, come, ad esempio, la riduzione della Tari, come proposto dalla(prima firma Ribolla) in un ordine del giorno al ...

Advertising

ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - SalernoSal : Tutti vorremmo tornare al più presto ad una vita normale. Tutti siamo per le riaperture. L’ultima estate l’abbiamo… - akureyr1 : questa estate passerò le nottate in spiaggia ad ascoltare 'magica musica' di venerus non riesco ad immaginare nulla di più bello - nocchi_rita : RT @SiciliaPreziosa: Sognando l'#Estate con la #spiaggia più bella d'Italia e d'Europa per il 2021 che secondo gli utenti di #TripAdvisor s… - yeomwa : sto ascoltando run away dei txt con le cuffie e volume al massimo e ogni volta che lo faccio mi sale una malinconia… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate più Stephanie e le altre vittime. Il jihad contro la polizia Era l'estate del 2017, ma già a marzo 2018 Radouane Lakdim, autore di uno degli attentati più sanguinosi degli ultimi anni, prese ostaggi in un supermercato in cambio del rilascio del terrorista ...

La Liguria ha voglia di mare. I balneari: "Iniziamo le aperture dai ristoranti in spiaggia" ...alle spiagge libere in un sabato di aprile è la testimonianza della voglia di mare dopo i mesi più ... racconta: 'Le prenotazioni sono sostenute, la gente non si fida di andare all'estero per l'estate, ...

L'estate dei concerti non è più un sogno: dall'arena Puccini a DumBo, i festival prendono forma La Repubblica Era l'del 2017, ma già a marzo 2018 Radouane Lakdim, autore di uno degli attentatisanguinosi degli ultimi anni, prese ostaggi in un supermercato in cambio del rilascio del terrorista ......alle spiagge libere in un sabato di aprile è la testimonianza della voglia di mare dopo i mesi... racconta: 'Le prenotazioni sono sostenute, la gente non si fida di andare all'estero per l', ...