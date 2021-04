Decreto Riaperture, Gelmini: “I nostri ragazzi tornano a scuola, una vittoria per gli italiani” (Di domenica 25 aprile 2021) "Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le Riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 25 aprile 2021) "Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Lesono unaper gli. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i, ripartono tante attività economiche". L'articolo .

Advertising

NicolaPorro : Mi scrivono dei gestori disperati di un bar a Roma, beffati dal decreto sulle #riaperture ?? #CaroPorro - Agenzia_Ansa : Saltano le riaperture dei centri commerciali nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Lo prevede il testo finale… - rtl1025 : ?? Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in #zonagialla come previsto dal decreto riapertu… - LelloChiarello : RT @ElioLannutti: La zona gialla in tutta Italia dal 26 aprile con il decreto Riaperture non è stato un rischio 'ragionato' o 'calcolato',… - orizzontescuola : Decreto Riaperture, Gelmini: “I nostri ragazzi tornano a scuola, una vittoria per gli italiani” -