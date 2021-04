Coprifuoco zona gialla, Speranza: “Pronti a passi avanti ma prudenza” (Di domenica 25 aprile 2021) L’Italia domani ‘riapre’ con molte regioni in zona gialla e con nuove regole su spostamenti, scuola e bar. Il Coprifuoco rimane alle 22 “perché dobbiamo fare un passo alla volta, con prudenza”. Roberto Speranza, ministro della Salute, si esprime così a Domenica In alla vigilia della nuova fase che si apre il 26 aprile. “Da domani tante attività riprenderanno, una parte larga del paese va in zona gialla, che non esisteva da oltre un mese. Riprendiamo, ma dobbiamo farlo gradualmente per evitare di tornare poi indietro”, dice prima di soffermarsi in maniera esplicita sul Coprifuoco fissato alle 22. “L’orario delle 22 ci consente di ridurre la mobilità: è una scelta dei tecnici, degli scienziati e del governo nello spirito di prudenza, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) L’Italia domani ‘riapre’ con molte regioni ine con nuove regole su spostamenti, scuola e bar. Ilrimane alle 22 “perché dobbiamo fare un passo alla volta, con”. Roberto, ministro della Salute, si esprime così a Domenica In alla vigilia della nuova fase che si apre il 26 aprile. “Da domani tante attività riprenderanno, una parte larga del paese va in, che non esisteva da oltre un mese. Riprendiamo, ma dobbiamo farlo gradualmente per evitare di tornare poi indietro”, dice prima di soffermarsi in maniera esplicita sulfissato alle 22. “L’orario delle 22 ci consente di ridurre la mobilità: è una scelta dei tecnici, degli scienziati e del governo nello spirito di, ...

Advertising

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - matteograndi : Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco ch… - borghi_claudio : @DiBozze @ILupobianco Avevamo fatto l'accordo per le riaperture, nessuno ci aveva parlato dei 'dettagli' tipo il co… - bembo_anna : RT @WitCronache: ??#Coronavirus: dal 26 Aprile tornano le zone gialle e il #certificatoverde per gli spostamenti tra regioni. Ancora nessuna… - fisco24_info : Coprifuoco, Speranza: 'Pronti a passi avanti ma prudenza': Il ministro: 'Torna zona gialla, serve gradualità. Se ci… -