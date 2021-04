Atp Barcellona 2021, Nadal salva match point e doma Tsitsipas: 12° titolo in Catalogna (Di domenica 25 aprile 2021) Rafael Nadal vince il 12° titolo a Barcellona su 12 finali, battendo in due set il campione di Montecarlo Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4 6-7(6) 7-5 dopo oltre tre ore e 38 minuti di battaglia sul campo intitolato al maiorchino. Una finale bellissima ed emozionante, in cui lo spagnolo gioca meglio i punti importanti. Nadal interrompe la striscia di successi consecutivi sul rosso del giocatore greco, che a Melbourne l’aveva eliminato dagli Australian Open, annullandoli un match point nel terzo set anche grazie a un nastro benedetto. Per il fuoriclasse di Manacor, che tornerà numero 2 del mondo da lunedì, è l’87° torneo vinto in carriera. RIVIVI IL LIVE DEL match CRONACA – Avvio di match a senso unico, che vede un solo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) Rafaelvince il 12°su 12 finali, battendo in due set il campione di Montecarlo Stefanoscon il punteggio di 6-4 6-7(6) 7-5 dopo oltre tre ore e 38 minuti di battaglia sul campo intitolato al maiorchino. Una finale bellissima ed emozionante, in cui lo spagnolo gioca meglio i punti importanti.interrompe la striscia di successi consecutivi sul rosso del giocatore greco, che a Melbourne l’aveva eliminato dagli Australian Open, annullandoli unnel terzo set anche grazie a un nastro benedetto. Per il fuoriclasse di Manacor, che tornerà numero 2 del mondo da lunedì, è l’87° torneo vinto in carriera. RIVIVI IL LIVE DELCRONACA – Avvio dia senso unico, che vede un solo ...

