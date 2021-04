Uomo ucciso in casa ad Avellino, fermati la figlia 18enne e il fidanzato (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Un Uomo di 53 anni è stato ucciso nella tarda serata di ieri nel suo appartamento di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro ad Avellino. A compiere l'omicidio sarebbero stati la figlia diciottenne e il fidanzato di quest'ultima, di 23 anni. I due fidanzati subito dopo il delitto sono scappati e sono stati ritrovati nel corso della notte a Cervinara, a casa del ragazzo. Una serie di litigi Movente del delitto sarebbe la relazione tra i due giovani che il padre non condivideva. Negli ultimi giorni c'erano state diverse discussioni, l'ultima ieri sera culminata con una lite furibonda. Aldo Gioia è stato ucciso con diversi fendenti sferrati con un coltello da cucina. Sull'accaduto sono ancora in corso le indagini coordinate dal procuratore di ... Leggi su agi (Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Undi 53 anni è statonella tarda serata di ieri nel suo appartamento di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro ad. A compiere l'omicidio sarebbero stati ladiciottenne e ildi quest'ultima, di 23 anni. I due fidanzati subito dopo il delitto sono scappati e sono stati ritrovati nel corso della notte a Cervinara, adel ragazzo. Una serie di litigi Movente del delitto sarebbe la relazione tra i due giovani che il padre non condivideva. Negli ultimi giorni c'erano state diverse discussioni, l'ultima ieri sera culminata con una lite furibonda. Aldo Gioia è statocon diversi fendenti sferrati con un coltello da cucina. Sull'accaduto sono ancora in corso le indagini coordinate dal procuratore di ...

