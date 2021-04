Sequestrano e torturano giovane disabile | due arresti nel Foggiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 aprile 2021) Sequestrato, torturato, pestato e minacciato di morte perché reo, secondo gli arrestati, un uomo e una donna entrambi di Manfredonia, di avergli rubato un cane cucciolo ‘Border Collie’. Gli agenti dell’Ufficio Investigativo del Commissariato di pubblica sicurezza di Manfredonia, in provincia di Foggia, hanno eseguito ieri la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale del capoluogo dauno, Margherita Grippo, su richiesta del sostituto procuratore Roberto Galli, nei confronti di due persone conviventi, un uomo L. P., di 40 anni, e una donna C.F., di 43, il primo già noto per altre vicende giudiziarie, per i reati di tortura ex articolo 613 bis con l’aggravante dell’articolo 61 del codice penale, sequestro di persona e lesioni aggravate in concorso ai danni di undi 25 anni. I fatti risalgono allo scorso 19 ...