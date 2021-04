Scuola al 75%, ma in ordine sparso (Di sabato 24 aprile 2021) di Cristina Bertolini Da lunedì sarà aumentata al 75% la soglia della didattica in presenza nelle scuole superiori di Monza e Brianza. I dirigenti fanno quadrato, anche chi dispone di spazi esterni, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) di Cristina Bertolini Da lunedì sarà aumentata al 75% la soglia della didattica in presenza nelle scuole superiori di Monza e Brianza. I dirigenti fanno quadrato, anche chi dispone di spazi esterni, ...

Advertising

JKNOSHAME : @tpwkgioi noi a scuola siamo troppi quindi hanno detto prima 75% poi hanno detto no siete troppi famo 70%, poi i ca… - skuolanet : Dalla fine di aprile si prevede la ripresa delle attività in presenza sia a scuola sia nelle università. Le superio… - louisisoftb : la nostra scuola ci ha fatto votare se volevamo tornare al 50 o al 75%, risultato? torniamo al 100% - EmMicucci : #Coronavirus #Scuola #DecretoRiaperture, 'Forme flessibili didattica' alle superiori e #Dad. In #zonarossa tra 50%… - 75_antonio : @Specialcla Be io per lavoro spesso lavoro di notte e comunque ho due bambini che la mattina devono andare a scuola… -