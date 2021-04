Rita Dalla Chiesa, è polemica per la sue dichiarazioni (Di sabato 24 aprile 2021) Le dichiarazioni della conduttrice hanno fatto indignare i fan su Twitter Rita Dalla Chiesa è una nota giornalista e conduttrice televisiva. Di recente è stata ospite a Pomeriggio 5, il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 24 aprile 2021) Ledella conduttrice hanno fatto indignare i fan su Twitterè una nota giornalista e conduttrice televisiva. Di recente è stata ospite a Pomeriggio 5, il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Noiconsalvini : RITA DALLA CHIESA: “CONTRO SALVINI SENTENZA POLITICA, NON È GIUSTIZIA GIUSTA”. - SusannaCeccardi : Pienamente d'accordo con l'analisi di Rita Dalla Chiesa. - zazoomblog : Rita Dalla Chiesa è polemica per la sue dichiarazioni - #Dalla #Chiesa #polemica #dichiarazioni - manu_etoile : RT @Teresat73540673: Rita Dalla Chiesa all'aggressione a Brumotti: “Ho visto che i Carabinieri hanno messo le mani dietro come a dire non v… - yoygiada : RT @Teresat73540673: Rita Dalla Chiesa all'aggressione a Brumotti: “Ho visto che i Carabinieri hanno messo le mani dietro come a dire non v… -