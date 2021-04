Padova | la provincia denuncia | “Banchi a rotelle inutilizzati” Ma a comprarli erano stati loro

(Di sabato 24 aprile 2021) Dovevano servire a garantire il distanziamento tra gli alunni e la riapertura delle scuole in sicurezza, invece giaccionoin alcuni magazzini situati in diverse parti d’Italia. È questo il destino di migliaia di, che si sono trasformati da strumenti fondamentali di contrasto alla pandemia a monumento allo spreco. L’episodio più clamoroso è quello che riguarda i 600accatain un magazzino indi, ancora avvolti dal cellophane. A raccontare quanto accaduto, pochi giorni fa, è stato un servizio del Tg5, in cui il vice presidente della, il forzista Vincenzo Gottardo, puntava il dito contro l’ex commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri e l’ex ministra ...

Advertising

fattoquotidiano : Gottardo (FI), n. 2 della Provincia di Padova, esibisce al Tg5 dei banchi a rotelle abbandonati e incolpa Arcuri. P… - fiakketto : RT @fattoquotidiano: Gottardo (FI), n. 2 della Provincia di Padova, esibisce al Tg5 dei banchi a rotelle abbandonati e incolpa Arcuri. Poi… - romifivestars : RT @fattoquotidiano: Gottardo (FI), n. 2 della Provincia di Padova, esibisce al Tg5 dei banchi a rotelle abbandonati e incolpa Arcuri. Poi… - Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Gottardo (FI), n. 2 della Provincia di Padova, esibisce al Tg5 dei banchi a rotelle abbandonati e incolpa Arcuri. Poi… - RosaG730 : RT @fattoquotidiano: Gottardo (FI), n. 2 della Provincia di Padova, esibisce al Tg5 dei banchi a rotelle abbandonati e incolpa Arcuri. Poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova provincia

PadovaOggi

Nel dettaglio, i disabili occupati in Veneto sono 35.552, di cui 7.263 indi(20%), 7.003 in quella di Vicenza (20%), 6.574 a Verona (18%), 6.301 a Treviso (18%), 5.428 a Venezia (15%...Nel dettaglio, i disabili occupati in Veneto sono 35.552, di cui 7.263 indi(20%), 7.003 in quella di Vicenza (20%), 6.574 a Verona (18%), 6.301 a Treviso (18%), 5.428 a Venezia (15%...I dati di Veneto Lavoro sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità confermano il carattere strutturale dell’occupazione ...Il progetto prende il via dall’unione tra la piattaforma Solidali e Homes4All e punta nel 2021 a trovare un’abitazione a 17 nuclei familiari grazie al crowdfunding ...