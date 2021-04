Oprah Winfrey | «Così Meghan e Harry mi hanno spiazzata»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 aprile 2021) L’intervista bomba, quella che ha scioccato una buona fetta di mondo. Era il 7 marzo quando è andata in onda l’intervista rilasciata da Meghan Markle e Harry D’Inghilterra nel salotto di Oprah Winfrey per l’emittente televisiva Cbs. Accuse di razzismo, pensieri di suicidio, un (dubbio) sequestro di passaporto e malessere. Un incontro a tu per tu che Oprah Winfrey aveva studiato nei dettagli ma di cui non aveva preventivato la detonazione. Incontrollabile, come le reazioni chimiche non calcolate.