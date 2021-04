Mercato Juventus, il PSG piomba su Danilo: possibile scambio (Di sabato 24 aprile 2021) Mercato Juventus – Autore di una stagione importante sia in fase difensiva che in quella offensiva, il laterale destro della Juventus Danilo fa gola a molti club europei. Tra questi c’è sicuramente il Psg, alla ricerca di almeno un rinforzo importante per migliorare la propria “batteria” di esterni. L’ex Manchester City sembra trovarsi a proprio agio nella posizione “liquida” delineata su misura per lui da Andrea Pirlo, e ha riscattato almeno parzialmente la disastrosa stagione sotto la direzione di Maurizio Sarri, costellata più da infortuni che da presenze, a dire il vero. Mercato Juventus, PSG su Danilo: tenta lo scambio La sua crescita esponenziale non è passata inosservata, e avrebbe catalizzato l’attenzione mediatica di molti addetti ai lavori. ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 aprile 2021)– Autore di una stagione importante sia in fase difensiva che in quella offensiva, il laterale destro dellafa gola a molti club europei. Tra questi c’è sicuramente il Psg, alla ricerca di almeno un rinforzo importante per migliorare la propria “batteria” di esterni. L’ex Manchester City sembra trovarsi a proprio agio nella posizione “liquida” delineata su misura per lui da Andrea Pirlo, e ha riscattato almeno parzialmente la disastrosa stagione sotto la direzione di Maurizio Sarri, costellata più da infortuni che da presenze, a dire il vero., PSG su: tenta loLa sua crescita esponenziale non è passata inosservata, e avrebbe catalizzato l’attenzione mediatica di molti addetti ai lavori. ...

