Libri erotici donati all' asilo | un errore grave | ci scusiamo

L'intento era ottimo, celebrare il centenario della nascita di Gianni Rodari nelle scuole, ma la traduzione pratica ha generato un errore paradossale che ha portato sui banchi di scuole materne un catalogo d'arte moderna con opere erotiche. Accade a Fiumicino dove degli alunni di quattro e cinque anni si sono ritrovati tra il materiale scolastico Libri con delle immagine poco appropriate. "Un errore" dice il Comune che ha subito ritirato le pubblicazioni che, naturalmente, "non erano destinate ai piccoli alunni". E si scusa anche al Fondazione Benetton coinvolta nel progetto "Piccoli passi nel mondo" che ha riguardato le scuole statali. I primi ad accorgersi della questione sono stati dei genitori: poi l'inevitabile tam tam raccolto da un consigliere comunale della Lega, Vincenzo D'Intino, che ha chiesto subito il ritiro dei ...

