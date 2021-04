Laura Boldrini e il tumore al femore: «Devo ringraziare una mia amica» (Di sabato 24 aprile 2021) Laura Boldrini è stata operata il 10 aprile dopo aver scoperto di avere un tumore al femore. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato della sua malattia Laura Boldrini e il tumore: l’ex presidente della Camera Laura Boldrini è stata operata il 10 aprile dopo aver scoperto di avere un tumore al femore. E’ stato grazie ad un’amica che ha insistito che la Boldrini ha fatto una risonanza magnetica, convinta che si trattasse del nervo sciatico. Invece la diagnosi: «Un tumore al femore, un sarcoma raro», spiega durante un’intervista al Corriere della Sera. Laura Boldrini e il ... Leggi su 361magazine (Di sabato 24 aprile 2021)è stata operata il 10 aprile dopo aver scoperto di avere unal. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato della sua malattiae il: l’ex presidente della Cameraè stata operata il 10 aprile dopo aver scoperto di avere unal. E’ stato grazie ad un’che ha insistito che laha fatto una risonanza magnetica, convinta che si trattasse del nervo sciatico. Invece la diagnosi: «Unal, un sarcoma raro», spiega durante un’intervista al Corriere della Sera.e il ...

Advertising

fabrizi78686678 : RT @Deputatipd: Un abbraccio a Laura Boldrini che lascia oggi l'ospedale Rizzoli di Bologna per cominciare un nuovo percorso di riabilitazi… - 79_Alessio : RT @romatoday: Laura Boldini: 'Operata per un sarcoma al femore, un raro tumore. Non sarà una passeggiata' - CronacaSocial : ?? #Boldrini: “Salvata da un’amica, grazie a lei ho scoperto il tumore”. LE SUE PAROLE ?? - infoitinterno : Laura Boldrini lascia l'ospedale dopo l'intervento: il post su Facebook - infoitinterno : Laura Boldrini dopo l'intervento al femore, 'un'amica mi ha salvato dal tumore' -