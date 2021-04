Klopp non si nasconde: “Non meritiamo di giocare in Champions il prossimo anno. Oggi come una sconfitta” (Di sabato 24 aprile 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha così parlato ai microfoni di BT Sport termine del match pareggiato contro il Newcastle. Queste le sue dichiarazioni, che ammette di non meritarsi la Champions League: “Se te lo meriti, te lo meriti. Ed io credo che non ci meritiamo di di giocare in Champions League l’anno prossimo. Abbiamo altre cinque partite, vedremo cosa siamo in grado di fare. La sentiamo come una sconfitta, questa di Oggi, non puoi pensare di creare così tante chance e non chiudere la gara. Abbiamo fatto un gran gol, ma non l’abbiamo chiusa. Non abbiamo fatto abbastanza bene, con un paio di passaggi eravamo in mezzo alle loro maglie”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Jurgen, allenatore del Liverpool, ha così parlato ai microfoni di BT Sport termine del match pareggiato contro il Newcastle. Queste le sue dichiarazioni, che ammette di non meritarsi laLeague: “Se te lo meriti, te lo meriti. Ed io credo che non cidi diinLeague l’. Abbiamo altre cinque partite, vedremo cosa siamo in grado di fare. La sentiamouna, questa di, non puoi pensare di creare così tante chance e non chiudere la gara. Abbiamo fatto un gran gol, ma non l’abbiamo chiusa. Non abbiamo fatto abbastanza bene, con un paio di passaggi eravamo in mezzo alle loro maglie”. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

