Jurgen Klinsmann | che fine ha fatto l’ex campione del mondo?

(Di sabato 24 aprile 2021) Cheha? Oggiattaccante dell’Inter edelcon la Germania nel 1990 fa l’allenatore e l’opinionista(Getty Images)è stato, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, uno degli attaccanti più prolifici, un vero terrore delle difese avversarie tanto da meritarsi il nomignolo, attribuitogli dal trio della Gialappa’s band, di “Kata” anche perché talvolta la furia agonistica e l’irruenza lo portavano a commettere errori marchiani e a sbagliare gol che sembravano già fatti. Tuttavia, il suo score personale e il palmares sono di tutto rispetto: 45 gol in 108 presenze in Nazionale, tra la selezione della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jurgen Klinsmann

Calcio News 24

ha parlato della possibilità di allenare il Tottenham la scorsa stagione, ex c.t. tra le altre della Germania, ha parlato a ESPN FC della possibilità di allenare il ...Tra le varie possibilità anche un nuovo candidato:. Lo stesso ex calciatore e allenatore, in passato anche ct della Germania, si è detto possibilista in merito ad un suo futuro in ...Che fine ha fatto Jurgen Klinsmann? Oggi l’ex attaccante dell’Inter e campione del mondo con la Germania nel 1990 fa l’allenatore e l’opinionista Jurgen Klinsmann è stato, a cavallo tra gli anni ...A Londra, invece, dove si è consumata la controriforma più impetuosa, gli inviati di Raisport hanno raccolto le proteste delle istituzioni, dei tifosi ma anche dei tecnici e dei calciatori; l'ex Ct ...