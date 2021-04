Il Sassuolo insidia la Roma Rovesciata di Berardi e - 3 dai giallorossi | 1 - 0 contro la Sampdoria

(Di sabato 24 aprile 2021) Meno tre, con ladi, e ilè lì, incredibilmente, are la, pur avendo perso vagonate di punti per leggerezze. Molto più frequenti rispetto al massimo risultato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo insidia

ilmessaggero.it

La quarta vittoria di fila è risicata, come con la Fiorentina , con un pizzico di sofferenza, nel primo tempo e, naturalmente, nel finalee Sampdoria sono in bella forma, i blucerchiati non ......- 4 - 2 in difesa si giocano una maglia Tonelli e Colley mentre a centrocampo Andrien Silva... CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA Le formazioni ufficiali di- Spezia(4 - 2 - 3 - 1):...Meno tre, con la rovesciata di Berardi, e il Sassuolo è lì, incredibilmente, a insidiare la Roma, pur avendo perso vagonate di punti per leggerezze. Molto più frequenti ...REGGIO EMILIA - Dopo aver battuto nell'ordine Benevento, Fiorentina e Milan, il Sassuolo ha centrato la quarta vittoria consecutiva contro la Sampdoria. Boga e compagni hanno infatti liquidato i bluce ...