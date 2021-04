Grazie al suo stile suo stile iper-realista e doloroso, Carol Rama è stata un po' la nostra piccola Frieda Kahlo. La conoscete? (Di sabato 24 aprile 2021) Aldo Cazzullo (foto Carlo Furgeri Gilbert). È uno spettacolo vedere il nuovo allestimento della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, con le generazioni che dialogano, Burri di fronte a Fattori, i 32 metri quadrati di mare circa di Pascali a fare quasi da pavimento all’Ercole e Lica di Canova, in una viaggio che dall’Ottocento arriva ai giorni nostri. La direttrice Cristiana Collu, già al Mart di Rovereto, ha rivitalizzato la Galleria, anche digitalizzando l’archivio di Carla Lonzi (la madre del femminismo italiano, che ha intervistato tutti i grandi artisti della seconda metà del Novecento) e acquisendo opere contemporanee Anche se le opere più commoventi restano quelle dei due grandissimi di inizio secolo, Umberto Boccioni e Amedeo Modigliani; e la sventura dell’arte italiana fu che entrambi i suoi Picasso morirono il primo a 33 anni e l’altro a 35. Purtroppo in ... Leggi su iodonna (Di sabato 24 aprile 2021) Aldo Cazzullo (foto Carlo Furgeri Gilbert). È uno spettacolo vedere il nuovo allestimento della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma, con le generazioni che dialogano, Burri di fronte a Fattori, i 32 metri quadrati di mare circa di Pascali a fare quasi da pavimento all’Ercole e Lica di Canova, in una viaggio che dall’Ottocento arriva ai giorni nostri. La direttrice Cristiana Collu, già al Mart di Rovereto, ha rivitalizzato la Galleria, anche digitalizzando l’archivio di Carla Lonzi (la madre del femminismo italiano, che ha intervistato tutti i grandi artisti della seconda metà del Novecento) e acquisendo opere contemporanee Anche se le opere più commoventi restano quelle dei due grandissimi di inizio secolo, Umberto Boccioni e Amedeo Modigliani; e la sventura dell’arte italiana fu che entrambi i suoi Picasso morirono il primo a 33 anni e l’altro a 35. Purtroppo in ...

