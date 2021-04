Da Genova a Roma, pioggia di svastiche sul 25 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) pioggia di svastiche sul 25 aprile. A denunciarlo sono i volontari dell’Anpi di Genova, che hanno denunciato lo sfregio nella Città Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza. Ma è solo la punta dell’iceberg di una lunga serie di attacchi simbolici alla Festa della Liberazione, che si celebra domani. Quest’anno, come riporta Paolo Berizzi de “la Repubblica”, i nostalgici del nazifascismo hanno giocato d’anticipo: “Le svastiche hanno iniziato a spuntare già da giorni. Le prime, due settimane fa. svastiche per sfregiare la storia e per marchiare d’infamia il 25 aprile e la sua vigilia. svastiche come provocazione vandalica ma anche come segno del fanatismo ideologico: una strategia liquida asimmetrica per veicolare “messaggi”, per fare proseliti ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021)disul 25. A denunciarlo sono i volontari dell’Anpi di, che hanno denunciato lo sfregio nella Città Medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza. Ma è solo la punta dell’iceberg di una lunga serie di attacchi simbolici alla Festa della Liberazione, che si celebra domani. Quest’anno, come riporta Paolo Berizzi de “la Repubblica”, i nostalgici del nazifascismo hanno giocato d’anticipo: “Lehanno iniziato a spuntare già da giorni. Le prime, due settimane fa.per sfregiare la storia e per marchiare d’infamia il 25e la sua vigilia.come provocazione vandalica ma anche come segno del fanatismo ideologico: una strategia liquida asimmetrica per veicolare “messaggi”, per fare proseliti ...

