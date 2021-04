COVID Lazio – Il bollettino di oggi 24 aprile: stabili i decessi (Di sabato 24 aprile 2021) “Su oltre 35.000 test effettuati, di cui circa 20.000 antigenici, si registrano 1.266 casi positivi (+45 rispetto alla giornata di ieri), 23 i decessi e +1.215 i guariti“. Questo è il bilancio di oggi pubblicato dalla Regione Lazio in merito all’emergenza COVID-19. In lieve aumento i contagiati, mentre rimangono stabili i decessi. Questi dati lasciano ben sperare in vista di lunedì, giorno in cui verranno allentate le misure restrittive e la regione governata da Zingaretti tornerà in zona gialla. Dal 26 aprile sarà anche possibile spostarsi tra regioni che stanno in zona gialla o bianca. Il commento di D’Amato Come avviene regolarmente ogni giorno, Alessio D’Amato ha commentato i numeri registrati. L’Assessore alla Sanità del Lazio ci ha tenuto ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 24 aprile 2021) “Su oltre 35.000 test effettuati, di cui circa 20.000 antigenici, si registrano 1.266 casi positivi (+45 rispetto alla giornata di ieri), 23 ie +1.215 i guariti“. Questo è il bilancio dipubblicato dalla Regionein merito all’emergenza-19. In lieve aumento i contagiati, mentre rimangono. Questi dati lasciano ben sperare in vista di lunedì, giorno in cui verranno allentate le misure restrittive e la regione governata da Zingaretti tornerà in zona gialla. Dal 26sarà anche possibile spostarsi tra regioni che stanno in zona gialla o bianca. Il commento di D’Amato Come avviene regolarmente ogni giorno, Alessio D’Amato ha commentato i numeri registrati. L’Assessore alla Sanità delci ha tenuto ...

