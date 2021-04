Covid, ISS: “Quadro ancora molto impegnativo” (Di sabato 24 aprile 2021) Scende ancora l’indice Rt nazionale, tuttavia il Presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, ha ammonito: “Quadro ancora molto impegnativo” (Getty Images)L’indice Rt nazionale, parametro che misura il livello di trasmissibilità del coronavirus, scende a quota 0.81 dallo 0.85 della scorsa settimana: è quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale, 12-18 aprile, dell’andamento della curva epidemica del Covid da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Rt è uno degli indicatori fondamentali per attribuire i “colori” alle Regioni: per entrare in zona gialla è, infatti, necessario che l’Rt sia sotto quota 1. ancora alto il numero di Regioni con le terapie intensive sopra la soglia critica: 12 contro le 14 della settimana precedente. Ragion ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) Scendel’indice Rt nazionale, tuttavia il Presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, ha ammonito: “” (Getty Images)L’indice Rt nazionale, parametro che misura il livello di trasmissibilità del coronavirus, scende a quota 0.81 dallo 0.85 della scorsa settimana: è quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale, 12-18 aprile, dell’andamento della curva epidemica delda parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Rt è uno degli indicatori fondamentali per attribuire i “colori” alle Regioni: per entrare in zona gialla è, infatti, necessario che l’Rt sia sotto quota 1.alto il numero di Regioni con le terapie intensive sopra la soglia critica: 12 contro le 14 della settimana precedente. Ragion ...

