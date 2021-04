Amici, Samuele attaccato: il padre lo difende (Di sabato 24 aprile 2021) Samuele, ballerino di Amici, preso di mira sul web è in crisi? Ma se fino a qualche giorno fa il danzatore era ammirato da tutti i professori ed era fra i più amati? Il padre Angelo non ci sta e sbotta infuriato, puntando il dito contro i “leoni da tastiera”, i quali con l’uscita di scena di Martina e Rosa se la prendono con suo figlio. Ma ce l’ha pure Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 aprile 2021), ballerino di, preso di mira sul web è in crisi? Ma se fino a qualche giorno fa il danzatore era ammirato da tutti i professori ed era fra i più amati? IlAngelo non ci sta e sbotta infuriato, puntando il dito contro i “leoni da tastiera”, i quali con l’uscita di scena di Martina e Rosa se la prendono con suo figlio. Ma ce l’ha pure Articolo completo: dal blog SoloDonna

danzaconme : RT @itslidiat: e il vero king delle improvvisazioni si chiama Vincenzo Di Primo, non Samuele come il vero ballerino eccellente nel poppin… - aliscuananas : @homeishaz Ridi perché non sai dire altro. Poi mi viene a dire 'obiettività' quando sei tu che pensi che Samuele i… - aliscuananas : @homeishaz E effettivamente il punto lo meritava tant'è che Kledi lo ha definito perfetto e pulito per poi metterlo… - Vicky_7vi : @rosimazzotti8 Seguo Amici dall'inizio. Rispetto ad un Alessandro o una Serena non può dirsi che ha spaziato così… - aliscuananas : Ho seriamente letto 'Giulia e Samuele andate via che amici non vi merita' SAMUELE e GIULIA ? Ma siete seri quando f… -