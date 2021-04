Vaccini | Cirio | “Compriamo dosi Astrazeneca in Svizzera”

(Di venerdì 23 aprile 2021) L’accelerazione della campagna vaccinale in Piemonte passa anche dall’avere piùa disposizione. Per questo la Regione è pronta a comprarediin. Lo annuncia il governatore Alberto: ”Suic’è stato un innegabile cambio di marcia: lo dimostrano i dati. Gli stessi che confermano le buone performance delle regioni. Ora c’è un’impostazione militare che ci ha sottratto alcune prerogative; poco male, se il sistema funziona. Il problema è che non ci sono ancora abbastanzada permetterci una programmazione di medio-lungo periodo. Ecco perché stiamo trattando 14 milacon il Canton Ticino: servono per i richiami”. L'articolo proviene da Nuova Società.

... se sono critico non lo faccio in modo strumentale - puntualizza- . Ma non puoi accordarti ... 'Stiamo trattando acquisto didal Canton Ticino' Quanto ai, aggiunge il governatore ...Il governatore del Piemonte: "Sto con Salvini, qui da noi non si mangia all'aperto nemmeno a luglio". - -Per questo la Regione è pronta a comprare dosi di Astrazeneca in Svizzera. Lo annuncia il governatore Alberto Cirio: ”Sui vaccini c’è stato un innegabile cambio di marcia: lo dimostrano i dati. Gli ...Cirio è critico anche sulla possibilità per i ristoranti ... 5.574 settantenni ( di cui 1.841 vaccinati dai propri medici di famiglia) e 10.693 le persone estremamente vulnerabili. Ieri sono arrivati ...