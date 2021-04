Ultimo, concerto al Colosseo in streaming: qualcosa va storto, l’ira dei fan (Di venerdì 23 aprile 2021) Musica l’ira dei fan di Ultimo, alcuni dei quali, seppur hanno pagato per vedere la performance, non sono riusciti a parteciparvi Pubblicato su 23 Aprile 2021 Non tutto è filato liscio al grande evento che ha visto protagonista Ultimo al Colosseo. Il cantante ha dato vita a un’iniziativa assai interessante, esibendosi in uno dei luogo più rappresentativi della Capitale. Naturalmente, viste le restrizioni Covid ancora in vigore, non c’è stato pubblico dal vivo. Si è cercato di ovviare alla questione trasmettendo la performance in streaming, sulla piattaforma LiveNow. Ed è qui che è scattato l’inghippo che ha mandato su tutte le furie diversi fan dell’artista. Il Corriere della Sera, che ha riassunto i disguidi che ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Musicadei fan di, alcuni dei quali, seppur hanno pagato per vedere la performance, non sono riusciti a parteciparvi Pubblicato su 23 Aprile 2021 Non tutto è filato liscio al grande evento che ha visto protagonistaal. Il cantante ha dato vita a un’iniziativa assai interessante, esibendosi in uno dei luogo più rappresentativi della Capitale. Naturalmente, viste le restrizioni Covid ancora in vigore, non c’è stato pubblico dal vivo. Si è cercato di ovviare alla questione trasmettendo la performance in, sulla piattaforma LiveNow. Ed è qui che è scattato l’inghippo che ha mandato su tutte le furie diversi fan dell’artista. Il Corriere della Sera, che ha riassunto i disguidi che ...

