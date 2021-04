Superlega, da Uefa nessuna sanzione alle squadre (Di venerdì 23 aprile 2021) Superlega europea, la riunione dell’Esecutivo Uefa si è chiusa e al momento non c’è stata nessuna sanzione nei confronti dei club che avevano annunciato la partecipazione. Ulteriori azioni verranno valutate in futuro. Il Comitato Esecutivo Uefa infatti “è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi riguardanti la cosiddetta “Super League”, comprese le opzioni a disposizione della Uefa e le misure che sta prendendo in considerazione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 aprile 2021)europea, la riunione dell’Esecutivosi è chiusa e al momento non c’è statanei confronti dei club che avevano annunciato la partecipazione. Ulteriori azioni verranno valutate in futuro. Il Comitato Esecutivoinfatti “è stato aggiornato sugli ultimi sviluppi riguardanti la cosiddetta “Super League”, comprese le opzioni a disposizione dellae le misure che sta prendendo in considerazione”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

