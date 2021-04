Roma | Fonseca sorride | tre rientri in gruppo in vista del Cagliari

(Di venerdì 23 aprile 2021) Buone notizie per Pauloindele del Manchester United: treinper il tecnico giallorosso Buone notizie per Pauloindei delicati impegni controdomenica e Manchester United giovedì prossimo. Il tecnico giallorosso può contare su tre importantiin. El Shaarawy, Kumbulla, Smalling e Spinazzola, infatti, si sono allenati totalmente con la squadra. Lavoro di scarico in palestra per chi è sceso ieri in campo contro i bergamaschi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

