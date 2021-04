Roma: Calenda, 'primarie? Non si sa se ci sono, parlano ancora di ritiro Raggi e di Zingaretti' (Di venerdì 23 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

CarloCalenda : Da 6 mesi stiamo girando la città, ascoltando i romani e studiando soluzioni concrete ai problemi. Basta bandierine… - ilfoglio_it : 'Facciamo una squadra di persone competenti, lascia stare l'alleanza con il M5s e le primarie', ha scritto il candi… - HuffPostItalia : Calenda contro: 'Non mi ritiro, non faccio patti con chi ha portato Roma al collasso' - SZicchittu : @CarloCalenda Calenda giù le mani da Roma, la capitale ha già il suo sindaco per la prima volta dai tempo immemore… - marianix4 : RT @tudifrudi: Al di là di tutto, piaccia o no, Calenda che fa campagna elettorale in giro per le periferie di Roma con il Barbour è uno sp… -