Pnrr | Vaccarino Cna | “Depotenziare il Superbonus 110% sarebbe un clamoroso autogol Serve una proroga almeno a tutto il 2023”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA – “Confidiamo che siano assolutamente prive di fondamento le indiscrezioni su una modifica al ribasso del”. E’ quanto sottolinea il Presidente della CNA, Daniele, rilanciando la richiesta dire l’incentivo ailsulla quale si registra un consenso molto ampio in Parlamento. Ilrappresenta lo strumento più efficace per la riqualificazione energetica degli edifici in funzione degli obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni garantendo al tempo stesso una molla importante per l’intera filiera delle costruzioni. I consumatori e le imprese hanno più che mai bisogno di certezze e stabilità delle norme per poter programmare gli interventi di riqualificazione. Per questo “da tempo ...